شكرا لقرائتكم خبر عن «الجعدة الصحي» يقدم خدماته لـ 5 آلاف يمنياً خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية خدماتها العلاجية لـ 5.072 مستفيدا خلال المدة من 2 حتى 8 مارس 2022م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع عيادة الطوارئ 655 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 317 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 139 مستفيدًا، وقسم الجراحة والتضميد 110 مستفيدين، وقسم المصابين بالأوبئة 249 مريضًا، وقسم الإحالة الطبية 6 أفراد، وقسم التغذية العلاجية 85 مستفيدًا، وقسم التوليد 4 أفراد، فيما صُرفت الأدوية لـ 1.474 فردًا، كما راجع قسم الأشعة 90 مستفيدًا، وقسم المختبر 469 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 1.474 فردًا.

وفي الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 574 فردًا، وقسم نقل الدم شخصين ، فيما جرى تنفيذ 3 أنشطة للتخلص من النفايات.