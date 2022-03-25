حماقي يتغنى بتأهل المنتخب السعودي لكأس العالم.. والهضبة يغني بـ”شوق” لموسم الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - شهد مسرح أبو بكر سالم في منطقة “بوليفارد رياض سيتي”، إحدى مناطق موسم الرياض أمس، ليلةً غنائيةً أحياها الفنانان عمرو دياب ومحمد حماقي، وسط حضور جماهيري كبير، وأشعلا مدرجات المسرح التي لم تهدأ خلال أدائهما لأغانيهما الشهيرة.

وبدأت الحفلة بموسيقى الديجي الشهير أصيل لمعزوفات عربية متنوعة، تلاها دخول الفنان محمد حماقي الذي غنى أحد أشهر الأغنيات التي ارتبطت ببطولات المنتخب السعودي “الله الله يا منتخبنا”، في ليلة إعلان تأهله لمونديال كأس العالم 2022 في قطر.

وعبّر حماقي أثناء الوقوف على المسرح عن محبته الكبيرة للجمهور السعودي وشوقه لهم بعد أن استضافه الموسم في نسخته الثانية في أكثر من مناسبة، كما قدم تهنئته للمنتخب السعودي بمناسبة تأهله إلى مونديال كأس العالم 2022، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، ليكمل وصلاته الغنائية لأشهر أغانيه على مدى ساعتين وسط تفاعل جماهيري كبير.

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وأطل الفنان الهضبة عمرو دياب على محبيه مخاطبًا إياهم عن سعادته بلقائهم مجددًا، ومعبرًا عن مدى شوقه للقائه بهم، ليطرب بعدها مسامع الحضور بأجمل أغانيه القديمة والحديثة ليردد الجمهور معه أبرز ما غنى.

وكرس عمرو دياب عطاءه بالفعاليات الفنية، كونه من أكثر الفنانين العرب غناءً في المملكة، خصوصًا بموسم الرياض؛ الذي جدد فيه حضوره الموسيقي والجماهيري، حيث احتفى معه محبوه بالتفاعل الكبير والانسجام الذي شكله معهم.

وتمثل الحفلة واحدةً من مجموعة حفلات غنائية تقام في موسم الرياض الذي يستضيف كوكبةً من نجوم الغناء من جميع البلدان العربية، كما تأتي ضمن العديد من الفعاليات العربية والخليجية والعالمية التي ينظمها الموسم ضمن 7500 يوم فعالية.