الشؤون الإسلامية تؤكد: قصر استعمال مكبرات الصوت على الأذان والإقامة فقط

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت وزارة الشؤون الإسلامية مجدداً على ألا يتجاوز مستوى ارتفاع الصوت في الأجهزة عن ثلث درجة جهاز مكبر الصوت.

وشددت وزارة الشؤون الإسلامية على ألا يتجاوز مستوى ارتفاع الصوت في الأجهزة عن ثلث درجة جهاز مكبر الصوت.

وجددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تأكيدها على منسوبي المساجد باستمرار الالتزام بما صدر من تعاميم تنص على قصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة فقط. في سياق متصل، شددت وزارة الشؤون الإسلامية على ألا يتجاوز مستوى ارتفاع الصوت في الأجهزة ثلث درجة جهاز مكبر الصوت. وكان وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد سليمان الخميس، قد أكد أن جمع تبرعات تفطير الصائمين يتم عبر القنوات الرسمية. وقال الخميس: “لا نسمح للإمام أو المؤذن أو أي من أفراد جماعة المسجد جمع شيء من التبرعات”. وأضاف أن من الأمور التي تؤكد عليها الوزارة، أنه في حالة التبرع بالإفطار العيني للصائمين يكون ذلك بالتنسيق بين الإمام والمؤذن بما يحفظ للمسجد مكانته.