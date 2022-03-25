محمد بن مسعود - الدمام - أكدت وزارة الشؤون الإسلامية مجدداً على ألا يتجاوز مستوى ارتفاع الصوت في الأجهزة عن ثلث درجة جهاز مكبر الصوت.
وشددت وزارة الشؤون الإسلامية على ألا يتجاوز مستوى ارتفاع الصوت في الأجهزة عن ثلث درجة جهاز مكبر الصوت.
وجددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تأكيدها على منسوبي المساجد باستمرار الالتزام بما صدر من تعاميم تنص على قصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة فقط. في سياق متصل، شددت وزارة الشؤون الإسلامية على ألا يتجاوز مستوى ارتفاع الصوت في الأجهزة ثلث درجة جهاز مكبر الصوت. وكان وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد سليمان الخميس، قد أكد أن جمع تبرعات تفطير الصائمين يتم عبر القنوات الرسمية. وقال الخميس: “لا نسمح للإمام أو المؤذن أو أي من أفراد جماعة المسجد جمع شيء من التبرعات”. وأضاف أن من الأمور التي تؤكد عليها الوزارة، أنه في حالة التبرع بالإفطار العيني للصائمين يكون ذلك بالتنسيق بين الإمام والمؤذن بما يحفظ للمسجد مكانته.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر الشؤون الإسلامية تؤكد: قصر استعمال مكبرات الصوت على الأذان والإقامة فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.