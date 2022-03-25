جمعية الكشافة تُشارك في تفعيل “ساعة الأرض”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

تُشارك جمعية الكشافة العربية السعودية مثيلاتها من الجمعيات الكشفية حول العالم بالمشاركة في “ساعة الأرض ” التي تُقام اليوم الساعة 08:30 مساءً.

وأوضح نائب رئيس الجمعية الدكتور عبدالله الفهد أن أمانة الجمعية تحرص على المُشاركة في تلك المناسبة للعام الثاني عشر على التوالي لأهميتها في تشجيع الآخرين على اتخاذ مبادرات لترشيد استهلاك الكهرباء، والمحافظة على البيئة ونشر الوعي لحماية الأرض، ومن ثم حماية مستقبلنا ومستقبل الأجيال القادمة، ولضمان صحتنا وسعادتنا وازدهارنا.

وأكد أن تفعيل الكشافة والمشاركة في ساعة الأرض يسهم بالنفع على الطبيعة بشكلٍ كبير، حيث تُجسد ساعة من الإلهام والتكاتف والعمل الجماعي من أجل تحقيق هدف سامٍ يصب في مصلحة الجميع، خاصة أن الأمر لا يقتصر على إطفاء الأنوار لمدة ساعة فحسب، بل نشر الوعي بهذه المناسبة والحفاظ على البيئة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة مع الظروف العالمية الراهنة التي أصبحت الفرصة أكثر ملاءمة لتسخير منصات التواصل الاجتماعي لتحقيق الهدف بتوعية المجتمعات.

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ودعا نائب رئيس الجمعية منسوبي الحركة الكشفية بالمملكة الى التفاعل مع تلك المناسبة بإطفاء الأنوار عند الساعة 8:30 مساء السبت، وقضاء ساعة واحدة دون الأنوار الكهربائية، واستثمار هذا الوقت للقيام بشيء مختلف وممتع كممارسة لعبة مع الأسرة أو الأصدقاء على ضوء الشموع أو التحدث مع العائلة أو مشاهدة النجوم والاستمتاع بها مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.