اخبار الخليج – تنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك.. إطلاق شارع «الشباب البحريني» في منطقة مدينة عيسى

محمد بن مسعود - الدمام - تنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك المفدّى بتسمية أحد شوارع المملكة باسم «الشباب البحريني»، أطلقت الجهات المعنية على أحد الشوارع بمنطقة مدينة عيسى اسم «شارع الشباب البحريني»، وذلك في المنطقة التعليمية.

وبادرت وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني بتركيب لوحة الاسم اليوم الجمعة في الشارع الذي تحاذيه عدد من المؤسسات من أبرزها صالة وزارة التربية والتعليم ومعهد البحرين للتدريب.

وكان جلالة الملك المفدى قد أوصى بتسمية العام 2022 بعام الشباب البحريني، كما وجّه بتسمية أحد الشوارع باسمهم.