الغذاء والدواء تحذر : القهوة قد تسبب التسمم

محمد بن مسعود - الدمام - 08-22-1443 04:23
صدى تبوك – متابعة
حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من سوء تخزين القهوة الأمر الذي قد ينتج عنه التسمم الغذائي.
وقدمت الهيئة نصائح لحفظ القهوة حيث قالت : قد تسبب القهوة تسممًا غذائيًا عند تخزينها بشكل غير صحيح، لذا احرص على تخزينها في حاوية محكمة الإغلاق وفي مكان بارد.
وحثت الهيئة على عدم استخدام معدات آلة القهوة في أي شيء آخر والتخلص من الحليب وبدائل الحليب المنتهية الصلاحية، والحرص على تنظيف آلة القهوة بشكل دوري.
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