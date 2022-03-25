احباط محاولة تهريب 121 كيلو جرامًا من القات بحوزة مواطن في جازان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أوضح مدير إدارة الإعلام والاتصال بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان أن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان أحبطت محاولة تهريب (121) كيلوجرامًا من مادة القات المخدر بحوزة مواطن، وتم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وأحيل لجهة الاختصاص.

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