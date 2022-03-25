شكرا لقرائتكم خبر عن 2623 مستفيدًا يمنياً من الخدمات الطبية لمركز الملك سلمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ 2.623 مستفيدًا خلال المدة من 2 حتى 8 مارس 2022م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع عيادة الطوارئ 123 شخصًا، وعيادة الباطنية 215 مستفيدًا، وعيادة الوبائيات 360 مريضًا، كما استفاد من خدمات العزل 20 شخصًا، ومن قسم المختبر 224 مستفيدًا، فيما صُرفت الأدوية لـ 833 فردًا، في حين راجع قسم الإحالة الطبية 15 فردًا، وقسم التوعية والتثقيف 833 شخصًا.

وفي الخدمات المساندة استفاد 384 شخصًا من قسم الملاحظة، في حين جرى تنفيذ 4 أنشطة للتخلص من النفايات.