اخبار الخليج – وزارة الخارجية تستنكر إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة باتجاه السعودية

محمد بن مسعود - الدمام - تدين وزارة خارجية مملكة البحرين وتستنكر بشدة إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية، عدد من الطائرات المسيرة والمفخخة تجاه المنطقة الجنوبية والوسطى والشرقية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، في عمل إرهابي جبان يستهدف حياة المدنيين والأعيان المدنية ومصادر الطاقة في المملكة.

وإذ تشيد وزارة الخارجية بجاهزية ويقظة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي وقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرات المسيرة، فإنها توكد وقوف مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وتضامنها التام معها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ضد هذه الاعتداءات المتعمدة والممنهجة التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني.