ثلاثون مليون عربي في أمريكا اللاتينية: ما حكايتهم؟

محمد بن مسعود - الدمام - تحتفي البرازيل في 25 مارس من كل عام بيوم الجالية العربية وإنجازاتها في مختلف المجالات، وهو يوم حُدد رسمي منذ 2008، ويشير أساسا إلى شارع 25 مارس في مدينة ساوباولو.

ذلك الشارع الذي استقر فيه المهاجرون العرب الأوائل وأقاموا فيه متاجرهم في أواخر القرن التاسع عشر حيث صارت كلمة «تركي» أو «عربي» مرادفة لـ «تاجر».

ما الذي يجذب المغتربين لمدينة بوينس آيرس؟

ولم يقتصر نشاط البرازيليين من أصل عربي على التجارة والصناعة، بل امتد إلى مختلف المجالات فمنهم رئيس سابق هو ميشال تامر ورجل أعمال بارز هو كارلوس غصن وجراح قلب مشهور هو أديب جاتين وممثل ذائع الصيت هو جوليانو لحام وغيرهم.

وتشير وثائق متحف الهجرة في ساو باولو إلى أن أول وجود مسجل للعرب في البرازيل يعود إلى 1874، عندما وصل إلى ميناء ريو دي جانيرو إخوة فلسطينون ينتمون لعائلة تدعى زكريا.

ومنذ أواخر القرن التاسع عشر تدفقت موجات المغتربين القادمين من سوريا ولبنان، وقدم بعدهم في القرن العشرين آخرون من مصر والعراق وتونس ليتخطى عددهم في البرازيل عشرة ملايين حاليا.

وصل آلاف المهاجرين الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين إلى أمريكا اللاتينية على دفعات متتالية منذ نهايات القرن التاسع عشر الميلادي، هربا من الاضطهاد الديني وتردي الوضع الاقتصادي في الامبراطورية العثمانية.

فقد فر العديد من المهاجرين من اليهود والمسيحيين إلى أمريكا اللاتينية كي يتجنبوا قانون التجنيد الإجباري الذي فرضه العثمانيون في أوائل القرن العشرين.

ويشير كتاب»العرب في أمريكا اللاتينية تاريخ هجرة» إلى أن أمريكا الوسطى كانت آخر محطة في رحلة طويلة خاضها العشرات، بينما استقر آخرون في ذلك البرزخ الفاصل بين الأمريكتين عن طريق الصدفة.

ويذكر الكتاب أن هناك أدلة في السلفادور تؤكد أن بعض المسافرين الذين كانوا على متن إحدى السفن المتوجهة إلى تشيلي قد نزلوا في السلفادور لتأمل المناظر الطبيعية بها وعندما عادوا إلى الميناء لمواصلة رحلتهم كانت السفينة قد أبحرت بدونهم، مشيرا إلى أن غالبية الفلسطينيين الذين وصلوا المنطقة قد دخلوها من خلال السلفادور.

وخلال الحرب العالمية الأولى هاجر مزيد من المدنيين من الإمبراطورية العثمانية فرارا من المجاعة الناجمة عن حصار الحلفاء لسواحل سوريا، فضلا عن مصادرة السلطات العثمانية للغذاء في الداخل لأغراض عسكرية.

ودفعت الفوضى أثناء الحربين العالميتين بكثيرينللالتحاق بالشبكات الأسرية التي تكونت في هجرات سابقةفي أمريكا اللاتينية.

لكن هناك من يرى أن علاقة العرب بهذه القارة تعود إلى 1492 مع وصول كريستوف كولومبوس إليها قادما من إسبانيا.

وتشير التقديرات إلى أن عدد العرب هناك يتراوح حاليا بين 14 مليونا و30 مليون نسمة.