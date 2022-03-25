“كل وحدة على بيتها”.. شاهد: شخص يستخدم “ميكروفون” لتفريق ازدحام نسائي أمام مركز تجاري بمكة

محمد بن مسعود - الدمام - وثق مقطع فيديو تجمع عدد كبير من المواطنين أمام أحد المحال التجارية في حي العزيزية بمكة بسبب التخفيضات التي أعلن عنها.

وكشف الفيديو عن وجود أعداد كبيرة من النساء اللائي وقفن في انتظار أدوارهن، وكانت المفاجأة أنه تم إغلاق المركز التجاري من قبل القائمين عليه ومنعوا الدخول وذلك بحسب ما أكده أحد الأشخاص والذي ظهر صوته عاليا في مكبر الصوت.

واستخدم أحد الأشخاص “مكبر الصوت” من داخل أحد الفنادق المقابلة للمحل التجاري طالبا من الجميع العودة إلى منازلهم بسبب الزحام الشديد وإغلاق الشارع، قائلا: “كل واحدة على بيتها”.

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وأصيب المواطنون بصدمة بعد نزولهم وذهابهم إلى المحل التجاري لشراء المستلزمات الضرورية خاصة وأن نسبة الخصم المعلن عنها كانت كبيرة.

وفي الجانب الآخر، اصطفت بعض السيارات التي لم تستطع الذهاب أو العودة بسبب تواجد أعداد غفيرة من المواطنين والمواطنات.