اخبار الخليج – بمناسبة يوم الشراكة المجتمعية والانتماء الوطني.. مجلس المقهوي يقيم أمسية فنية تراثية

محمد بن مسعود - الدمام - أقام مجلس المقهوي بمناسبة يوم الشراكة المجتمعية والانتماء الوطني ،أمسية فنية وذلك في اطار دور المجلس في الحفاظ على التراث البحريني الاصيل واللحمة الوطنية ، حيث تم تقديم عروض فنية تراثية لصوت الفن والمرواس .
وبهذه المناسبة ، أشار السيد حسن عبدالله المقهوي رئيس مجلس المقهوي إلى حرص المجلس على المشاركة في الاحتفالات المجتمعية والوطنية التي تشهدها المملكة والتي من أهمها الشراكة المجتمعية والانتماء الوطني وذلك انطلاقا من البرنامج الإصلاحي الشامل والرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وتاكيد الاهتمام الدائم لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله .
وأكد المقهوي ان للشراكة المجتمعية والانتماء الوطني دلائل ايجابية عديدة ساهمت في تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات على صعيد التواصل والتعاون بين مختلف فئات المجتمع وساهم ذلك في تحمل المسؤولية الوطنية في المحافظة على أمن المجتمع واستقراره وحماية الحقوق والحريات .
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