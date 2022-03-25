اخبار الخليج – «المستقبل الشبابية» تثمن التوجيهات الملكية بتسمية 2022 «عام الشباب البحريني»

محمد بن مسعود - الدمام - ثمن رئيس جمعية المستقبل الشبابية صباح عبد الرحمن الزياني توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه تسمية هذا العام «بعام الشباب البحريني»، مؤكدا أن الجمعية ستعمل على ترجمة هذه التوجيهات من خلال برنامج فعاليات حافل تنظمه على مدار العام بهدف رفع مساهمتها في الجهود الوطنية الرامية إلى تفعيل طاقات الشباب وتوجيهها نحو مسيرة البناء والتنمية والازدهار الوطني.

وفي تصريح له بمناسبة يوم الشباب البحريني قال الزياني إن الشباب البحريني بمختلف فئاته وشرائحه تلقى بفخر واعتزاز مضامين الكلمة السامية التي تفضل بها جلالة الملك المفدى خلال استقبال جلالته سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، اللذان قدما لجلالته مجموعة من الشباب البحريني بمناسبة احتفال المملكة بيوم الشباب البحريني الذي يصادف الخامس والعشرين من شهر مارس من كل عام.

وأضاف “هذا الاستقبال والاحتفاء من جلالة الملك المفدى بالشباب البحريني يؤكد المكانة والأهمية التي يوليها جلالته حفظه الله للشباب البحريني، ويعكس ثقة جلالته بقدرتنا كشباب على بناء مستقبل وطننا، كما يحملنا في الوقت ذاته مسؤولية بذل كل جهد من أجل رفع مساهمتنا في مسيرة التنمية الحضارية التي تشهدها البلاد في كافة المجالات في عهد جلالته الزاهر”.

وفي السياق ذاته أكد الزياني أن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، قائد مسيرة الشباب البحريني، يمثل القدوة والمثل في العمل والبذل والعطاء من أجل نهضة مملكة البحرين بسواعد أبنائها الشباب وتعزيز مكانتها في مختلف المحافل المحلية والإقليمية والدولية، وقال إن رسالة التهنئة من سموه لشباب وشابات البحرين في يومهم تبرهن مجددا على ثقة سموه بازدهار البحرين بسواعد شبابها وشاباتها والمضي قدما في طريق التنمية وتحقيق الإنجازات على مختلف الأصعدة.

ولفت إلى أن مملكة البحرين نجحت في وضع استراتيجيات متكاملة غايتها الاستفادة من طاقات الشباب وتسخيرها في كل ما يدعم جهود التنمية وتهيئة الظروف الملائمة للشباب لكي يحقق طموحاته وآماله في مختلف القطاعات، مشيرا إلى العديد من المبادرات والبرامج الداعمة للشباب مثل “جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”، ومشروع “مدينة شباب 2030”، و”جائزة ناصر بن حمد العالمية للإبداع الشبابي”، وقمة الشباب 2020، و”صندوق الأمل لدعم المشاريع والمبادرات الشبابية”، ومؤتمر الشباب الدولي الذي تنظمه وزارة شؤون الشباب والرياضة، وغيرها الكثير.