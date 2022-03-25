"سدايا" تُطلِق أكبر معجم للبيانات والذكاء الاصطناعي بهدف إثراء المحتوى العربي وتوحيد المصطلحات

محمد بن مسعود - الدمام - 08-22-1443 03:09

صدى تبوك – متابعة

أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، أكبر معجم للبيانات والذكاء الاصطناعي، لجمـــع أهـــم المصطلحـــات التقنيـــة المتعلقـــة بالبيانـــات والـــذكاء الاصطناعي، مع وضع تعريفــات مختصــرة ميسَّرة لها باللغتيــن العربية والإنجليزية.

وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية؛ في إطار الجهود المبذولة لإثـراء المحتوى العربي، ونشـر الوعـي التقني، وتوحيد المصطلحات والمفاهيم العلمية، وتسـهيل الوصـول إلـى المعلومـات التـي يحتاج إليها الباحثـون والمختصون والإعلاميـون وغيرهـم مـن المعنيين بهـذه المجـالات.

وقالت “سدايا” إنه قام على إعداد مصطلحات المعجم كفاءات وطنية متخصصة في “سدايا”، وراجعتها واعتمدتها لجنة شُكّلت بالتعاون مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، بعضوية خبراء ومستشارين في المجال التقني واللغوي.

وأبانت أن إعداد المعجم اعتمد على منهجية تضمنت أربع مراحل رئيسية، هي: جمع المصطلحات وتعريفاتِها من أكثر من 20 مصدراً موثوقاً، وترجمةُ المصطلحات وتعريفاتِها بصورة سياقية دقيقة، ومراجعتها تقنياً من قبل خبراء ومختصين، وأخيراً مراجعتها لغوياً من قبل فريق يضم مختصين في اللغويات؛ لضمان صحة المصطلحات وتعريفاتها.

وأشارت إلى أن أهمية هذا المعجم تأتي في ظل ازدياد الاهتمام بعلم البيانات والذكاء الاصطناعي، والتوسع في تطوير التطبيقات القائمة عليه في مختلف المجالات الصحية، والتعليمية، والأمنية، والتجارية والصناعية وغيرها من المجالات؛ إذ إن الكثير من المصطلحات والمفاهيم التقنية في هذه المجالات غير معرَّفة تعريفاً علمياً دقيقاً، لا سيما في المحتوى العربي.

وأبانت أنه سيتواصل العمل على تطوير المعجم ليواكب المستجدات التقنية، ويكون مرجعاً رئيساً دائماً للمتخصصين والمهتمين بهذه المجالات على المستويين المحلي والعالمي، ويمكن الاطلاع على المعجم وتحميله عبر الرابط.