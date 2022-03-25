أمير القصيم يكرم “شركة محمد السويلم القابضة” لدعمها سباقات ميدان الملك سعود للفروسية

محمد بن مسعود - الدمام - كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، شركة محمد العلي السويلم القابضة وتسلمها عضوٍ محلس الإدارة الوجيه أسامة بن محمد السويلم لدعمها سباقات ميدان الملك سعود للفروسية في المنطقة.

جاء ذلك خلال رعاية سموه الكريم سباق الدرعية وكأس إمارة المنطقة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل رئيس ‏مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية .

من جانبه، قدّم الوجيه أسامة بن محمد السويلم عضو مجلس إدارة شركة محمد العلي السويلم القابضة خالص شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه وتشجيعه الدائم لكافة أبناء المنطقة، مؤكداً أن هذا التكريم من قبل سموه يمثل أكبر حافز لتعزيز العمل المجتمعي في المنطقة.