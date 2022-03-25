شكرا لقرائتكم خبر عن «سدايا» تطلق أكبر معجم للبيانات والذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - جمع أهـم المصطلحات التقنية المتعلقة بالبيانات والذكاء الاصطناعي

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عن إطلاق أكبر معجم للبيانات والذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية؛ لجمـــع أهـــم المصطلحـــات التقنيـــة المتعلقـــة بالبيانـــات والـــذكاء الاصطناعي، مع وضع تعريفــات مختصــرة ميسَّرة لها باللغتيــن العربية والإنجليزية.

وتندرج هذه المبادرة في إطار جهود (سدايا) لإثـراء المحتوى العربي، ونشـر الوعـي التقني، وتوحيد المصطلحات والمفاهيم العلمية، وتسـهيل الوصـول إلـى المعلومـات التـي يحتاج إليها الباحثـون والمختصون والإعلاميـون وغيرهـم مـن المعنيين بهـذه المجالات.

ويأتي ذلك على نحو ينسجم مع أهداف رؤية السعودية 2030؛ حيث قام على إعداد مصطلحات المعجم كفاءات وطنية متخصصة في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وراجعتها واعتمدتها لجنة شُكّلت بالتعاون مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، بعضوية خبراء ومستشارين في المجال التقني واللغوي.

كما يأتي وفق منهجية تضمنت أربع مراحل رئيسية وهي: جمع المصطلحات وتعريفاتِها من أكثر من عشرين (20) مصدراً موثوقاً، وترجمةُ المصطلحات وتعريفاتِها بصورة سياقية دقيقة، ومراجعتها تقنياً من قبل خبراء ومختصين في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، وأخيراً مراجعتها لغوياً من قبل فريق يضم مختصين في اللغويات؛ لضمان صحة المصطلحات وتعريفاتها.

وتأتي أهمية إطلاق هذا المعجم في ظل ازدياد الاهتمام بعلم البيانات والذكاء الاصطناعي، والتوسع في تطوير التطبيقات القائمة عليها في مختلف المجالات الصحية، والتعليمية، والأمنية، والتجارية والصناعية وغيرها من المجالات؛ إذ إن الكثير من المصطلحات والمفاهيم التقنية في هذه المجالات غير معرَّفة تعريفاً علمياً دقيقاً، لا سيما في المحتوى العربي، فضلاً عن قلة المصادر العربية المتخصصة، وجاء هذا المعجم ليساهم في إثراء المحتوى العربي للبيانات والذكاء الاصطناعي، ونشر ثقافة التقنيات المتقدمة الممكِّنة للتحول الرقمي.

وسيستمر العمل على تطويره ليواكب المستجدات التقنية، ويكون مرجعاً رئيسياً دائماً للمتخصصين والمهتمين بهذه المجالات على المستويين المحلي والعالمي، ويمكن الاطلاع على المعجم وتحميله عبر الرابط التالي: https://sdaia.gov.sa/files/Data_and_AI_Glossary.pdf