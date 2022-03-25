شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة برنامج التأشيرة عند الوصول لحاملي تأشيرات امريكا وبريطانيا وشنغن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - إتاحة جميع التسهيلات والإمكانيات التي كانت مقدمة قبل الجائحة - التأشيرة عند الوصول متاحة فقط لمواطني الدول المؤهلة للحصول على تأشيرة إلكترونية - إلغاء إبراز شهادة فحص أو إثبات تلقي اللقاح ضد فايروس كورونا (PCR) - إلغاء الحجر الصحي المؤسسي أعادت المملكة العربية السعودية فتح برنامج التأشيرة عند الوصول، الذي يسمح لحاملي التأشيرات سارية المفعول من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ومنطقة شنغن بدخول أراضيها، وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوعين من رفع المملكة لجميع قيود الدخول المتعلقة بجائحة كورونا، ومعها عادت الأوضاع إلى طبيعتها قبل الجائحة. ويمكن لمواطني الدول المذكورة من حاملي إحدى التأشيرات الثلاث، والمسافرين عبر إحدى الناقلات الجوية الوطنية "الخطوط السعودية وطيران ناس وطيران أديل" الحصول على تأشيرة سياحة لمدة 12 شهراً عند الوصول إلى المملكة العربية السعودية، دون الحاجة إلى تقديم طلب مسبق. كما يتعين على الزوار الذين يحملون تأشيرة سارية المفعول للولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة أو منطقة شنغن؛ استخدامها مرة واحدة على الأقل للدخول إلى المنطقة التي أصدرت التأشيرة قبل استخدامها لدخول المملكة، ويعد خيار التأشيرة عند الوصول متاحاً لمواطني الدول المؤهلة لبرنامج التأشيرة الالكترونية والذي تم إطلاقه في عام ٢٠١٩، كما يتعين على كافة الزوار الحصول على تأمين طبي ضد مخاطر كورونا؛ والتي يمكن الحصول عليها من جميع مطارات المملكة الدولية عند الوصول. وبهذه المناسبة صرح معالي الأستاذ أحمد الخطيب وزير السياحة، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة قائلاً: «تعتبر المملكة العربية السعودية اليوم واحدة من أكثر الوجهات التي يمكن الوصول إليها في العالم سواء للسياحة أو العمل أو أداء مناسك الحج والعمرة، وهو الأمر الذي يعزز من تسارع نمو القطاع السياحي وتوفير فرص العمل والاستثمار»، وأضاف معالي الوزير: «يسعدني بهذه المناسبة أن أجدد الدعوة والترحيب لكافة الزوار والسياح من مختلف دول العالم؛ للاستمتاع بكنوز السياحة السعودية، من وجهات ومعالم وثقافة وتراث وكرم وترحاب عُرف عن المجتمع السعودي الأصيل».