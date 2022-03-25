اخبار الخليج – مجلس الشباب العربي يشيد بجهود جلالة الملك وهي نبراس للشباب 

محمد بن مسعود - الدمام - أشادت الدكتورة مشيرة ابوغالي مؤسس ورئيس مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة اول منبر شبابي يعمل بالتعاون مع جامعة الدولالعربية منذ عام 2003، بالجهود الجبارة الداعمة لشباب البحرين الذي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسي ال خليفة ملمملكة البحرين وولي عهده الامين رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة في دعم الشباب على المستوى العالمي وخاصة العربي.

واكدت الى غالي ان إقرار مجلس وزراء مملكة البحرين يوم الخامس والعشرين من مارس من كل عام يوماً للشباب البحريني، وهو يعبر عنمدى مكانة الشباب في المملكة، ومدي الاهتمام بالشباب ليكون لهم يوما تبرز فيها مبادراتهم وتعلن فيها عن الإنجازات المقدمة ويتفاعل فيها الشباب البحريني في اعتزاز وفخر بوطنهم.

وفي البيان الصحفي الصادر اليوم من مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة بالعاصمة المصرية القاهرة بمناسبة يوم الشباب البحرينيوأوضحت ابوغالي ان المجلس يحرص دائما علي تواجد شباب البحرين في كافة الأنشطة التي يقوم بها ومشيرة الي ان شباب البحرينمشارك فعال في المجلس ويمثل فيه البحرين خير تمثيل وشارك العديد من شباب البحرين في الكثير من مبادرات المجلس وفاز مجموعه منهعلى مدار عشرين عاما بجائزة المجلس للشباب العربي المتميز مما يعكس كفاءة وتميزه ويبرهن على دعم البحرين لهم وخاصة رئيس المجلسالاعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد ال خليفة واهتمامه الشخصي ومتابعته لهم.

وأكدت الدكتورة أن اهتمام جلالة ملك البحرين بالشباب البحريني مدعاة للفخر والاعتزاز، ويشكل لهم حافز الإنجاز والتقدم وخدمةالوطن ويرسخ داخلهم الانتماء والولاء للوطن ويشكل حافز لهم لتحقيق الكثير من النجاحات الذي تصب في استثمار الموارد البشرية بمملكة البحرين بكافة

المجالات والقطاعات، لما لها من دور كبير في تمكين الشباب وخلق مزيد من الفرص أمامه.

نحو الإنجاز والتطوير والعطاء في مختلف المجالات العصرية بريادة الأعمال والابتكار والذكاء االاصطناعي لما تحتله اليوم من اهمية كبيرة تنفيذا لأهداف التنمية المستدامة 2030 وتقدمت الدكتورة مشيرة ابوغالي خلال البيان بعظيم التهاني للشباب البحريني مطالب لهم بالالتفاف حول القيادة والاعتزاز والفخر بها للحفاظ على أمن واستقرار. الوطن والتحقيق المزيد من الانجازات الجامعه لشباب البحرين والداعمه لهمللوصول لاعلي المراتب الاقتصادية والمعرفية والاجتماعية