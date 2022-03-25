اخبار الخليج – خلف: «حزمة» من المشاريع بعضها في «التنفيذ» والآخر في مرحلة المناقصات

محمد بن مسعود - الدمام - قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف، أن هناك عددا من المشاريع الخدمية في المحافظة الجنوبية تم البدء فعلا في بعضها والانتهاء منها، وهناك مشاريع مازالت قيد الإنشاء، وكذلك هناك عددا من المشاريع في طور الإجراءات ومن المؤمل البدء فيها قريبا.

وأكد خلف أن مشاريع المحافظة الجنوبية متنوعة، منها ما يتعلق بالبنية التحتية من طرق وصرف صحي، ومنها ما يتعلق بالحدائق والمماشي والأسواق وغيرها من المشاريع.

جاء ذلك خلال لقاءه برئيس وأعضاء المجلس البلدي لبلدية المنطقة الجنوبية لبحث عدد من المشاريع في جميع دوائر المحافظة الجنوبية، وبحضور وكيل الوزارة لشؤون الأشغال المهندس أحمد الخياط، ووكيل الوزارة لشؤون البلديات المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، والوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة المهندسة شوقية حميدان، ومدير عام بلدية المنطقة الجنوبية المهندس عاصم عبداللطيف، ومدير إدارة التخطيط شؤون المجالس البلدية السيد محمود الشيباني وعدد من مسؤولي الوزارة.

وأكد الوزير خلف على أهمية اللقاءات التنسيقية بين المجالس البلدية والمسؤولين في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لمتابعة خطط وبرامج المجالس مع الوزارة، والمشاريع الخدمية التي تقدم للمواطنين.

وأشاد خلف بالدعم الذي تحظى به مشاريع الوزارة من قبل اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني.

وأشار خلف خلال اللقاء إلى وجود حزمة من المشاريع الخدمية في المحافظة الجنوبية بعضها في مراحل التنفيذ، والبعض الآخر في مرحلة المناقصات، وبعضها في مراحل الاعتمادات والتصاميم وغيرها من الإجراءات تمهيدا للبدء بها.

وقال خلف «هناك كثير من المشاريع الخدمية في المحافظة الجنوبية، سواء كانت مشاريع كالأسواق المركزية، أو الحدائق أو المماشي أو الأعمال التطويرية للمشاريع القائمة، والتي من شأنها أن تشكل إضافات خدمية مهمة في مختلف دوائر المنطقة الجنوبية».

كما استعرض الوزير خلف بصورة موجزة مشروع خطة التشجير الوطنية ودور المجالس البلدية والقطاعات الأهلية في تنفيذ هذه الخطة، مشيدا بموافقة مجلس الوزراء على مذكرة بشأن خطة التشجير في مملكة البحرين، والتي تهدف لمضاعفة عدد الأشجار بحلول العام 2035.

وأشاد الوزير خلف بالتوجيهات المستمرة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بشأن التوسع في مشاريع التشجير بمختلف الشوارع والتقاطعات والمشاريع الحكومية.

وقال «إن خطة التشجير تهدف إلى مضاعفة العدد الحالي للأشجار من 1.8 مليون شجرة إلى قرابة 3.6 مليون شجرة بحلول العام 2035، وذلك تماشياً مع التزامات مملكة البحرين باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26)».

وبين وجود عدداً من المبادرات والسياسات التي تهدف إلى زيادة التشجير وتحفيز كافة الأطراف للمشاركة في مشاريع التشجير لضمان بلوغ الهدف السنوي، والتي تتمثل في زيادة عدد الأشجار بالمشاريع الحكومية، وتشجيع الشراكة المجتمعية لزيادة الرقعة الخضراء، وتشجيع الأفراد للمشاركة في التشجير، وتوفير السياسات الداعمة للتشجير، واعتماد الآليات اللازمة لرصد التطور المحرز في التشجير، وتوحيد المعايير المتعلقة بالتشجير». مشددا في الوقت ذاته على الدور الذي ستلعبه المجالس البلدية لتنفيذ هذه الخطة.

كما أشار إلى دور المجالس البلدية في تنفيذ هذه الاستراتيجية والعمل مع الوزارة على زيادة التشجير الرقعة الخضراء، وتنفيذ عدد من المشاريع بمختلف محافظات المملكة لتجميل الشوارع والتقاطعات، والحدائق، والمدن الإسكانية، والمنتزهات.

وفي ختام اللقاء أشاد الوزير خلف بدور وجهود المجالس البلدية، والتعاون بينها وبين الأجهزة التنفيذية في تنفيذ ومتابعة المشاريع الخدمية وكل ما يخدم المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.

من جهته عبر رئيس المجلس البلدي لبلدية المنطقة الجنوبية بدر التميمي بسعادة وزير الأشغال وشئون البلديات عن تقديره بمستوى العلاقة والتعاون القائم مع الوزارة مشيداً بدعم الوزارة للمشاريع التنموية والخدمية للمجلس.

وأشاد التميمي بالاهتمام والمتابعة المستمرة التي يبديها الوزير خلف وفريق عمل الوزارة لطلبات ومقترحات المجلس وبما يجسد الأهداف الاستراتيجية للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وذلك بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.