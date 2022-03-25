محمد بن مسعود - الدمام - التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه، رئيس مجلس إدارة جمعية سترة الخيرية، السيد حسن شبر، وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.
وخلال اللقاء، أطلع شبر سعادة الوزير على مستجدات عمل جمعية سترة الخيرية، وأبرز إنجازاتها خدمة لأهالي جزيرة سترة، ومساهمتها في تعزيز العمل الخيري والإنساني في مملكة البحرين، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، كما تم استعراض التحديات التي تواجه الجمعية وسبل تسهيل الإجراءات التي من شأنها تعزيز دورها التنموي.
وبهذه المناسبة، أشاد حميدان بالدور الذي تقوم به جمعية سترة الخيرية، وما تقدمه من أنشطة متنوعة في مجالات خدمية وإنسانية، بما يعود بالخير والمنفعة على الوطن والمواطنين، مؤكداً في هذا السياق استمرار دعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لجهود المنظمات الأهلية، وتذليل أية عقبات تواجهها وفقاً للأنظمة والقوانين، ومنوهاً بدور منظمات المجتمع الأهلي وإسهاماتها النبيلة في دعم مسيرة التنمية في بلدنا العزيز.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – حميدان يطلع على أنشطة ومبادرات جمعية سترة الخيرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.