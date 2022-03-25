“التحالف”: تدمير 9 مسيرات مفخخة تعمدت استهداف الأعيان والمدنيين ومصادر الطاقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أعلنت قوات التحالف، اليوم، اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه ⁧‫المملكة‬⁩، وكذلك تدمير 9 مسيرات مفخخة تعمدت استهداف الأعيان والمدنيين ومصادر الطاقة. وأوضحت أنها أحبطت استهداف المنطقة الجنوبية والوسطى والشرقية، مشيرة إلى أن المحاولات الحوثية العدائية تصعيد خطير يستهدف أمن الطاقة وعصب الاقتصاد العالمي.

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