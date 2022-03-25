شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: التحالف : تدمير 6 مسيرات مفخخة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية فجرا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المتحدث الرسمي بإسم تحالف دعم الشرعية في اليمن أن التحالف تمكن من تدمير 6 مسيرات مفخخة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية فجرا.

وأضاف المتحدث إلى أن المحاولات العدائية تعمدت استهداف أعيان مدنية لمنشآت للطاقة، مؤكداً بأن استمرار الأعمال العدائية الحوثية يهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وشدد التحالف إلى دعم التحالف للموقف الخليجي والدولي لإنجاح المشاورات اليمنية، مؤكداً في الوقت نفسه بأن الحوثيون يحاولون إفشال المشاورات اليمنية.