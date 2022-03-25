اخبار الخليج – ناصر بن حمد: شباب وشابات البحرين نشوف فيكم المستقبل وباسمكم تسجل الإنجازات

محمد بن مسعود - الدمام - أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب عن تهانيه الصادقة الى شباب وشابات مملكة البحرين بمناسبة يوم الشباب البحريني والذي يمثل محطة من محطات استذكار الجهود الطيبة التي يبذلها الشباب البحريني في سبيل رفعة اسم وعلم مملكة البحرين في مختلف المجالات مؤكدا سموه بأن مملكة البحرين تزدهر بسواعد شبابها وشاباتها وتمضي قدما في طريق التنمية وتحقيق الإنجازات على مختلف الأصعدة. وكان سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قد أرسل رسالة نصية على هواتف شباب وشابات البحرين بالإضافة الى بريد الكتروني لموظفي القطاع الحكومي بمناسبة يوم الشباب البحريني وقال سموه فيها « شبابنا الغالي.. في أول عام نحتفل فيه بيوم الشباب البحريني.. نشوف فيكم المستقبل… وبكم يزدهر الوطن… ومنكم تنطلق المشاريع.. وباسمكم تسجل الإنجازات.. لأنكم الأمل.. كل عام وأنتم بخير. أخوكم: ناصر بن حمد آل خليفة 25 مارس/يوم الشباب البحرين

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