اخبار الخليج – «الصحفيين البحرينية» تنظم الملتقى الخليجي للجمعيات الصحفية

محمد بن مسعود - الدمام - تنظم جمعية الصحفيين البحرينية «الملتقى الخليجي للجمعيات الصحفية» برعاية وزير شئون الإعلام سعادة السيد علي بن محمد الرميحيحيث تستضيف مملكة البحرين وفودًا ممثلة لهيئة الصحفيين السعودية، جمعية الصحفيين الكويتية، جمعية الصحفيين الإماراتية وجمعيةالصحفيين العمانية، خلال الفترة 26-29 مارس 2022.

وحول ذلك، أكد رئيس جمعية الصحفيين البحرينية الأستاذ عيسى الشايجي أن الهدف من الملتقى ترسيخ وتوطيد أواصر التعاون القائمة بينالجمعيات الخليجية، واستمرارية التنسيق الدائم والتشاور لتوحيد الكلمة والمصير والنماء والازدهار لدول الخليج، وتعميق الثوابت الجامعةللعمل المشترك بين دول مجلس التعاون، بما يساهم في تعزيز اللحمة الخليجية والروابط والصلات الوثيقة التي تحافظ على مكتسبات المسيرةالتنموية.

وتتضمن أعمال الملتقى اجتماعًا تنسيقيًا للتعاون المشترك بين الجمعيات الصحفية الخليجية، وندوة حوارية مغلقة بعنوان «التعاون الإعلاميالخليجي الصحفي»، والتي ستتناول محورين وهما توحيد الخطاب الإعلامي، وكيفية التعامل مع الأخبار الزائفة والحسابات الوهمية،بمشاركة رؤساء الوفود الخليجية المشاركة ورؤساء تحرير الصحف المحلية.

وسيشارك في الملتقى كل من رئيس اتحاد الصحافة الخليجية رئيس هيئة الصحفيين السعوديين الأستاذ خالد المالك، رئيس جمعيةالصحفيين الكويتية الأستاذ عدنان الراشد، رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية الأستاذ محمد الحمادي، ورئيس جمعية الصحفيين العمانية الدكتور محمد العريمي.