تعليم جازان يحتفي باليوم العالمي لمتلازمة داون 2022م تحت شعار “قادرون على التعلم”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جازان

احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلةً بمركز الأمير محمد بن ناصر للخدمات المساندة للتربية الخاصة أمس؛ باليوم العالمي لمتلازمة داون 2022م” ؛ تحت شعار “قادرون على التعلم”, بهدف توعية المجتمع بمتلازمة داون ودعم الأشخاص المصابين بها.

واشتملت الفعاليات المنفذة على ركن استشاري للأسر وأركان آخرى للألعاب والرسم والتلوين, وعرض مرئي تثقيفي وأنشودة من تقديم أطفال متلازمة داون وأخرى وطنية قدمها طلاب التعليم العام ليشاركوا زملائهم يومهم العالمي.

وبينت مديرة مركز الأمير محمد بن ناصر للخدمات المساندة للتربية الخاصة بتعليم جازان نسرين بنت محمد عقيل، أن الاحتفاء باليوم العالمي لمتلازمة داون يعزز التوعية والدعم لهذة الفئة وأسرهم، مشيرة إلى أن تعليم جازان ينفذ العديد من البرامج والأنشطة المقدمة لهذه الفئة التي تنمّي قدراتهم وتساعد على دعمهم لأقصى حدود إمكاناتهم متجاوزين اختلافاتهم الفردية واحتياجاتهم الخاصة نحو مشاركات فاعلة وقوية بدعم من القيادة الرشيدة التي تولي كل الاهتمام والرعاية لهذه الفئة عبر العديد من القرارات والبرامج الخاصة.

يُذكر أن مركز الأمير محمد بن ناصر للخدمات المساندة للتربية الخاصة بتعليم جازان قدم منذ بداية العام 1443هـ ، وحتى نهاية شهر رجب الماضي خدمات تشخصية لـ190 حالة بمحافظات المنطقة شملت التشـخيص الاجتماعي والقياس السمعي والقياس النفسي واستشارات أسرية وتربوية، بواقع 338 جلسة تشخيصية وإرشادية، بالإضافة إلى متابعة الطلاب وبرامج تعديل السلوك وفتح ملفات جديدة لـ181حالة.