محمد بن مسعود - الدمام - 08-22-1443 12:20
صدى تبوك – متابعة
حذر عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، من تخفيف الملابس في الأماكن المفتوحة ليلًا في عدد من مناطق المملكة.
وقال عبر حسابه على تويتر: «احتاطوا ليلًا في الأماكن المفتوحة خاصة خارج المدن ملابس شتوية خفيفة على المدينة والرياض والقصيم والشرقية ونجران والمرتفعات ملابس شتوية متوسطة الشمالية تبوك والجوف وحائل».
وأضاف أنه يمكن ارتداء ملابس خريفية ليلا في السواحل الغربية لمنطقة مكة.
كانت هذه تفاصيل خبر «الحصيني»: احتاطوا ليلًا.. هذه نوعية الملابس المناسبة حاليًا للأماكن المفتوحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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