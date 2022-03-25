اخبار الخليج – وزير الأشغال: «حزمة» من المشاريع بعضها في «التنفيذ» والآخر في مرحلة المناقصات في المحافظة الجنوبية

محمد بن مسعود - الدمام - قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف أن هناك عددا من المشاريع الخدمية في المحافظة الجنوبية تم البدء فعلا في بعضها والانتهاء منها ، وهناك مشاريع مازالت قيد الإنشاء ، وكذلك هناك عددا من المشاريع في طور الإجراءات ومن المؤمل البدء فيها قريبا .

وأكد خلف أن مشاريع المحافظة الجنوبية متنوعة، منها ما يتعلق بالبنية التحتية من طرق وصرف صحي ، ومنها ما يتعلق بالحدائق والمماشي والأسواق وغيرها من المشاريع.

جاء ذلك خلال لقاءه برئيس وأعضاء المجلس البلدي لبلدية المنطقة الجنوبية لبحث عدد من المشاريع في جميع دوائر المحافظة الجنوبية، وبحضور وكيل الوزارة لشؤون الأشغال المهندس أحمد الخياط، ووكيل الوزارة لشؤون البلديات المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، والوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة المهندسة شوقية حميدان، ومدير عام بلدية المنطقة الجنوبية المهندس عاصم عبداللطيف، ومدير إدارة التخطيط شئون المجالس البلدية السيد محمود الشيباني وعدد من مسؤولي الوزارة.

وأكد الوزير خلف على أهمية اللقاءات التنسيقية بين المجالس البلدية والمسؤولين في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لمتابعة خطط وبرامج المجالس مع الوزارة، والمشاريع الخدمية التي تقدم للمواطنين.

وأشاد خلف بالدعم الذي تحظى به مشاريع الوزارة من قبل اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية ووزارة المالية والإقتصاد الوطني .

وأشار خلف خلال اللقاء الى وجود حزمة من المشاريع الخدمية في المحافظة الجنوبية بعضها في مراحل التنفيذ، والبعض الآخر في مرحلة المناقصات، وبعضها في مراحل الاعتمادات والتصاميم وغيرها من الإجراءات تمهيدا للبدء بها.

وقال خلف « هناك الكثير من المشاريع الخدمية في المحافظة الجنوبية، سواء كانت مشاريع كالأسواق المركزية، أو الحدائق أو المماشي أو الأعمال التطويرية للمشاريع القائمة، والتي من شأنها أن تشكل إضافات خدمية مهمة في مختلف دوائر المنطقة الجنوبية «

كما أستعرض الوزير خلف بصورة موجزة مشروع خطة التشجير الوطنية ودور المجالس البلدية والقطاعات الأهلية في تنفيذ هذه الخطة « مشيدا بموافقة مجلس الوزراء على مذكرة بشأن خطة التشجير في مملكة البحرين، والتي تهدف لمضاعفة عدد الأشجار بحلول العام 2035.

وأشاد الوزير خلف بالتوجيهات المستمّرة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بشأن التوسع في مشاريع التشجير بمختلف الشوارع والتقاطعات والمشاريع الحكومية.

وقال « أن خطة التشجير تهدف إلى مضاعفة العدد الحالي للأشجار من 1.8 مليون شجرة إلى قرابة 3.6 مليون شجرة بحلول العام 2035، وذلك تماشياً مع التزامات مملكة البحرين باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26).

وبيّن وجود عدداً من المبادرات والسياسات التي تهدف إلى زيادة التشجير وتحفيز كافة الأطراف للمشاركة في مشاريع التشجير لضمان بلوغ الهدف السنوي، والتي تتمثل في زيادة عدد الأشجار بالمشاريع الحكومية، وتشجيع الشراكة المجتمعية لزيادة الرقعة الخضراء، وتشجيع الأفراد للمشاركة في التشجير، وتوفير السياسات الداعمة للتشجير، واعتماد الآليات اللازمة لرصد التطور المحرز في التشجير، وتوحيد المعايير المتعلقة بالتشجير». مشددا في الوقت ذاته على الدور الذي ستلعبه المجالس البلدية لتنفيذ هذه الخطة.