فعاليات متعددة في أسبوع البيئة لثانوية الخليفي بمكة المكرمة 

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة المكرمة

اختتمت أمس فعاليات أسبوع البيئة في ثانوية الشيخ عبدالله الخليفي في مكة المكرمة بعرض علمي عنوانه (بيئتنا مسؤوليتنا) قدمه معلم مادة علم البيئة محمد الزبيدي، حيث تناول العرض مناقشة عدة عناصر منها التعريف بالبيئة، وأهمية المحافظة عليها، والمخاطر التي تتعرض لها، ووسائل حماية البيئة كما تطرق العرض “لمبادرة السعودية الخضراء” التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، في 27 مارس 2021، وتهدف إلى رفع الغطاء النباتي، وتقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي، والحفاظ على الحياة البحرية، وتخلل العرض طرح عدد من الأسئلة التي خصصت لها جوائز تحفيزية سلمها للطلاب وكيل المدرسة للشؤون التعليمية محسن الثقفي الذي أكد على أهمية الرفع من حس المسؤولية والالتزام بالسلوكيات الإيجابية تجاه البيئة.

من جانب آخر بين رائد النشاط بالمدرسة أيمن شبانه أنه تم نشر رسائل توعوية للطلاب عبر حسابات المدرسة على التواصل الاجتماعي، شملت تصميم ونشر أفلام وصور تحتوي رسائل توعوية للبيئة يمكن أن تسهم في رفع مستوى الوعي البيئي ونشر المعرفة بأهم القضايا البيئية.