شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة أكثر من 228 ألف متر مربع من مخلفات البناء بجازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثّفت أمانة منطقة جازان وبلديات المنطقة الـ25 المرتبطة بها أعمالها الميدانية لمعالجة التشوه البصري للمحافظة على المكتسبات العامة، وتحسين المشهد الحضري، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بالمحافظة والقرى التابعة لها. وأوضحت الأمانة أن الأعمال التي قامت بها وبلديات المنطقة المرتبطة بها خلال الشهرين الماضيين ، ضمن خطتها لمعالجة الأساسيات الخمسة من عناصر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة. وأشارت إلى أنها تمكنت خلال هذه الفترة من إزالة 228,413 مترًا مكعبًا من مخلفات البناء والهدم، ومعالجة 16,897 مترًا مربعًا من الكتابات المشوهة للجدران، وإزالة 654 سيارة تالفة مهملة، ومعالجة 2,232 حاوية من حاويات النظافة ، بالإضافة لدهان 48,703 أمتار طولية من بردورات الأرصفة والخطوط الأرضية للطرق ، وإزالة وتحسين 2,035 من حواجز الحفريات الخرسانية، ومعالجة 59,294 مترًا مربعًا من حفر الشوارع والتشققات ، وقامت أيضًا بصيانة 3,399 عمودًا وفانوس إنارة، وإصلاح 29,844 متراً مربعاً من إنترلوك وبلاط الأرصفة المتهالكة، مؤكدة أهمية تعاون الجميع في رفع الملاحظات عبر تطبيق منصة "بلدي"، ليتم مباشرتها ومعالجتها.