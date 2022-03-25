شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مبادرة سلة الخير ببر جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت جمعية البر الخيرية بجازان ، مبادرتها الثامنة تحت شعار "سلة الخير في شهر الخير", وذلك ضمن مبادرات الجمعية خلال العام الحالي. وأوضح رئيس الجمعية خالد بن حيدر آل حيدر ، أن المبادرة تضمنت توزيع 1000 بطاقة تموينية لشراء الخضار والفواكه، وتوزيع سلال للعناية بالطفل تستهدف الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية، بهدف تلبية متطلبات واحتياجات الأسر المستفيدة من خدماتها، وغيرها من الأسر الأكثر احتياجاً وأسر الأيتام والأرامل والمطلقات بالمنطقة استعدادا لدخول شهر رمضان المبارك. وأكد حرص الجمعية على تقديم العون والمساعدة للمستفيدين من خدماتها, وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم الأساسية بشهر رمضان المبارك، مقدماً شكره للجهات المتعاونة في تنفيذ برامج ومشاريع الجمعية من القطاعين الخاص والعام ومحبي عمل الخير, داعياً الجميع للمشاركة في الأعمال الخيرية التي تنفذها الجمعية, ومنها إفطار صائم وكسوة العيد للأيتام وأبناء الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية.