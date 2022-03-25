اخبار الخليج – ولي العهد رئيس مجلس الوزراء: تحية لكل شباب البحرين على ما يقدمونه من عطاء في كافة الميادين وإسهامهم الفاعل في رفعة الوطن

محمد بن مسعود - الدمام - سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد: الشباب هم عماد نهضة الأوطان وبسواعدهم تتواصل مسارات التنمية والنماء، تحية لكل شباب البحرين على ما يقدمونه من عطاء في كافة الميادين وإسهامهم الفاعل في رفعة الوطن بمختلف المحافل يوم الشباب البحريني.

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