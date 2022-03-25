"الغذاء والدواء" ترد على شائعة متداولة بشأن استيراد فراولة مرشوشة بمواد كيميائية

محمد بن مسعود - الدمام - 08-22-1443 11:29

صدى تبوك – متابعة

ردت الهيئة العامة للغذاء والدواء، على شائعة متداولة بشأن حقيقة استيراد “فراولة” مرشوشة بمواد كيميائية.

وأوضحت الهيئة، أنه توجد اشتراطات معينة لفسح الخضراوات والفواكه الطازجة، مؤكدةً أنه لا يتم استيرادها للمملكة إلا إذا كانت مستوفية لمتطلبات اللائحة الفنية الخليجية رقم “123 GSO” التي تمثل الاشتراطات العامة للخضراوات والفواكه الطازجة.

وتتضمن شروط الهيئة لفسح الخضراوات والفواكه الطازجة، ألا تكون الخضراوات والفواكه الطازجة من الأصناف التي تشملها قرارات حظر الاستيراد، وعدم السماح باستخدام مواد التلوين والإنضاج الكيميائية على الخضراوات والفواكه الطازجة.