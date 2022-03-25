الأدوية الأوروبية: تنبيه جديد بشأن “AstraZeneca”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

أكدت وكالة الأدوية الأوروبية أن عقار شركة Astrazeneca أثبت فعاليته الكاملة في حماية الأشخاص الذين يكون جهازهم المناعي أضعف من أن يستجيب للقاحات، مما يساعد على تخفيف عبء الجائحة عن أنظمة الرعاية الصحية.

وأوصت رسمياً باستخدام عقار الأجسام المضادة إيفوشيلد الذي تنتجه شركة Astrazeneca للوقاية من الإصابة بكورونا في وقت تواجه فيه المنطقة زيادة في حالات الإصابة وركودًا في حصول البالغين على التطعيمات.

وقالت الوكالة إن العقار يتعين استخدامه للبالغين والمراهقين الذين تزيد أعمارهم على 12 عامًا ولم يتعرضوا للفيروس.

ويمكن استخدام عقار كورونا للشركة Astrazeneca لحماية الأشخاص الذين يكون جهازهم المناعي أضعف من أن يستجيب للقاحات، مما يساعد على تخفيف عبء الجائحة عن أنظمة الرعاية الصحية.

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ويحتوي عقار إيفوشيلد على أجسام مضادة مُصنَّعة في المختبر ومصممة للبقاء في الجسم لعدة أشهر لاحتواء الفيروس في حالة الإصابة به، بينما تعتمد اللقاحات على جهاز مناعي سليم لتطوير الأجسام المضادة المستهدفة وخلايا مكافحة العدوى.