النفط يتراجع وبرنت عند 118.57 دولاراً للبرميل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

تراجعت أسعار النفط الجمعة 25 مارس مع انحسار مخاوف الإمدادات في ظل استمرار انقسام دول الاتحاد الأوروبي بشأن فرض حظر نفطي على روسيا، في حين تدرس الولايات المتحدة وحلفاؤها الإفراج عن المزيد من النفط من المخزون لتهدئة الأسواق.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتاً بما يعادل 0.4% إلى 118.57 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:29 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد أن تراجعت 2.1% في الجلسة السابقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 47 سنتاً أو 0.4% إلى 111.87 دولار للبرميل بعد خسارتها 2.3% في الجلسة السابقة.

ويتجه كلا العقدين لتحقيق أول زيادة أسبوعية لهما في ثلاثة أسابيع، إذ يتجه برنت لتحقيق قفزة 10%، في حين يتجه غرب تكساس الوسيط لارتفاع 7% بعد مخاوف أكبر من حدوث أزمة في الإمدادات تسبب فيها تفكير الاتحاد الأوروبي في مقاطعة النفط الروسي في وقت سابق من الأسبوع.