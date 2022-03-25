محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، حقيقة وجود “فراولة” في الأسواق مرشوشة بكميات كبيرة من البودرة .
ووجه أحد الأشخاص سؤالا للهيئة عبر حسابها على “تويتر” قال فيه: “هل ما يتم تداوله حول أن الفراولة يتم رشها ببودرة بكميات كبيره؟ صحيح أرجو الرد”
وردت الهيئة بقولها : “توجد اشتراطات معينة لفسح الخضروات والفواكه الطازجة، ولا يتم استيرادها للمملكة إلا إذا كانت مستوفية لمتطلبات اللائحة الفنية الخليجية رقم “123 GSO” والتي تمثل الاشتراطات العامة للخضروات والفواكه الطازجة.”
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من “الغذاء والدواء”حول وجود فراولة في الأسواق مرشوشة بـ”بودرة بيضاء “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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