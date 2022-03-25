أول تعليق من “الغذاء والدواء”حول وجود فراولة في الأسواق مرشوشة بـ”بودرة بيضاء “

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، حقيقة وجود “فراولة” في الأسواق مرشوشة بكميات كبيرة من البودرة .

ووجه أحد الأشخاص سؤالا للهيئة عبر حسابها على “تويتر” قال فيه: “هل ما يتم تداوله حول أن الفراولة يتم رشها ببودرة بكميات كبيره؟ صحيح أرجو الرد”

وردت الهيئة بقولها : “توجد اشتراطات معينة لفسح الخضروات والفواكه الطازجة، ولا يتم استيرادها للمملكة إلا إذا كانت مستوفية لمتطلبات اللائحة الفنية الخليجية رقم “123 GSO” والتي تمثل الاشتراطات العامة للخضروات والفواكه الطازجة.”