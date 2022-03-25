اخبار الخليج – رئيس مجلس الشورى يهنئ رئيسة البرلمان بجمهورية بنغلاديش الشعبية بمناسبة ذكرى الاستقلال

محمد بن مسعود - الدمام - بعث معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، برقية تهنئة إلى معالي السيدة شيرين شرمين شودري رئيسة البرلمان بجمهورية بنغلاديش الشعبية الصديقة، أعرب من خلالها عن أطيب التهاني وخالص التبريكات، بمناسبة الذكرى السنوية لاستقلال بلاده.
وأكد معاليه على مستوى العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مملكة البحرين بجمهورية بنغلاديش الشعبية، وجهود قيادتا البلدين الصديقين لتوطيد الروابط والعلاقات في شتى المجالات، وبما يحقق مزيدٍ من التعاون والعمل المشترك في القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرًا إلى حرص مجلس الشورى على تطوير العمل البرلماني المتبادل مع جمهورية بنغلاديش الشعبية، وترجمة رؤى ومواقف البلدين الشقيقين في المحافل البرلمانية الدولية، متمنيًا لسعادتها ولشعب بنغلاديش الصديق مزيدًا من التقدم والازدهار.
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