اخبار الخليج – سلمان: الارتقاء بالبرامج التي تساهم في تمكين الشباب واكتشاف وصقل وإبراز قدراتهم

محمد بن مسعود - الدمام - أكد السيد مساعد سلمان مدير إدارة تمكين الشباب بوزارة شؤون الشباب والرياضة أن رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه واهتمامه البالغ بالشباب والعمل على تحقيق آمالهم وطموحاتهم، يعزز من دور الشباب المحوري في مسيرة التنمية لكونهم حاضر الأمة ومستقبلها،

وأشار سلمان في ظل النهضة التي تعيشها مملكة البحرين في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى يحظى الشباب باهتمام بالغ، وذلك إيمانا من جلالته وحرصه على مشاركتهم في صنع مستقبل أفضل للبحرين والتي نراها تسير في خطوات واثقة نحو المستقبل المشرق عن طريق منح الشباب المزيد من الفرص، وهذا ما أكد عليه جلالته في كلمته عند استقباله لمجموعة من الشباب المنجزين بمناسبة يوم الشباب البحريني حين قال جلالته « نواصل في توجيه أصحاب المسئولية والاختصاص في الحقل الشبابي للارتقاء بشؤونه وتطوير برامجه المخصصة لشبابنا وشاباتنا، الذين نشهد لهم تفوقاً ملحوظاً على كافة الأصعدة الوطنية والدولية».

وأشار سلمان أن يوم الشباب البحريني يعكس اهتمام الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بقطاع الشباب، وما يوليه سموه من حرص على جعل أولويات العمل الشبابي ضمن برنامج عمل الحكومة وتقديم مبادرات تساهم في الارتقاء بقدرات الشباب مشيداً في ذات الوقت بدور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب وتأكيد سموه على أهمية تسليط الضوء على النماذج المشرفة من الشباب ليكونوا مصدر إلهام وحافزًا لأقرانهم من الشباب على الاجتهاد والمبادرة.

وأشار سلمان الى أن وزارة شؤون الشباب والرياضة برئاسة سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة تعمل على تطوير منهجيات العمل الشبابي حيث تشهد مراكز تمكين الشباب نقلة نوعية بارزة على صعيد تمكين الشباب والعمل على اكتشاف وصقل وإبراز المواهب الشبابية بالإضافة الى المبادرات التي تساهم في جعل الشباب عنصراً أساسيا في صياغة البرامج الوطنية ومن بينها المشروع الوطني لامع.