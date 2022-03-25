اخبار الخليج – «عبدالله» يحصد جائزة التفوق على مستوى الخليج

محمد بن مسعود - الدمام - منح مكتب التربية العربي لدول الخليج الطالب البحريني عبدالله علي عبدالله من مدرسة السلمانية الإعدادية للبنين جائزة التفوق الدراسي في دورتها الـ14، بعد أن حصد تقدير 99.6% في الصف الأول الإعدادي، وفاز بالعديد من الجوائز والدروع والميداليات في القرآن الكريم والإلقاء النثري والشعري والرياضيات والحساب الذهني والإبداع اللغوي.

وأهدى عبدالله هذه الجائزة إلى جميع العاملين في ميدان التربية والتعليم بمملكة البحرين، والذين سطروا ملحمة تاريخية في مواجهة تبعات الجائحة، فضمنوا استدامة التعليم، ومهدوا له وللكثيرين من الطلبة سبل مواصلة التفوق والإبداع.

وأضاف أن لمعلميه دوراً كبيراً في إبراز تفوقه ومواهبه، وخصوصاً معلم اللغة العربية الذي أشركه في الطابور الصباحي وفعاليات المدرسة المتنوعة، فالمدرسة هي البيئة المحفزة على إظهار مكنونات التميز وتحقيق الإنجازات.

وأشار إلى أنه شغوف بالتعلّم بأساليب جديدة ومبتكرة، مما دفعه للمشاركة في عدد من الورش التدريبية بمبادرة ذاتية منه، كورشة الإلقاء، وورشة الماينكرافت.

ويأتي هذا الإنجاز الطلابي تتويجاً لما تبذله وزارة التربية والتعليم من مجهودات لتطوير الخدمات التعليمية تطويراً نوعياً وتحسين مخرجات التعليم الحكومي.