اخبار الرياضه السعوديه مهاجم الفيحاء السعودي يحرم أبطال كأس العالم 2006 من التأهل للمونديال

محمد بن مسعود - الدمام - لم يتوقع أحد أن يغيب المنتخب الإيطالي عن نهائيات كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، بعد أن فشل «الآزوري» في بلوغ مونديال 2018 في روسيا، وخروجه بخسارة مريرة أمس (الخميس) من أمام منتخب مقدونيا الشمالية، ليتكرر غيابه مجددا عن نسخة كأس العالم 2022 في قطر.

وجاء الخروج المفاجئ لمنتخب إيطاليا بهدف لمقدونيا الشمالية من تسديدة بعيدة المدى في الوقت القاتل، سجله ألكسندر ترايكوفسكي (90+2) مهاجم نادي الفيحاء السعودي، وذلك في الدور قبل النهائي بالمسار الثالث من الملحق الأوروبي المؤهل لنهائيات لكأس العالم.

ويستعد منتخب مقدونيا الشمالية لخوض مواجهة فاصلة أمام المنتخب البرتغالي في نهائي المسار الثالث للملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم، وذلك بتاريخ 29 مارس الجاري، بعد أن تغلب «رفاق رونالدو» على المنتخب التركي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويتأهل الفائز من هذه المواجهة (البرتغال × مقدونيا) يوم الثلاثاء القادم إلى نهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر أواخر العام الحالي.