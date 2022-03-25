اخبار الخليج – 6 آلاف متابع لدروس المعلمة زينب عبر المنصات الرقمية

محمد بن مسعود - الدمام - استقطبت معلمة الرياضيات البحرينية زينب حسن رمضان أكثر من 6 آلاف متابع لدروسها المقدمة بأسلوبها الممتع والجذاب عبر المنصات الرقمية، لفائدة طلبة الحلقة الثانية، إذ جذبت قناتها عبر اليوتيوب «تلفاز الرياضيات» 2984 زائراً في وقتٍ قياسي، كما استفاد من حصص المراجعة المقدمة عبر حسابها بتطبيق «انستغرام» 3355 متابعاً حتى الآن.

ويأتي ذلك ضمن الانعكاسات الإيجابية لجائحة كورونا على الميدان التربوي، إذ تنافست الكوادر الوطنية المبدعة على تقديم المبادرات الداعمة لاستدامة التعليم عن بعد.

وقالت المعلمة بمدرسة صلاح الدين الأيوبي الابتدائية للبنين إن هذا الإقبال الواسع قد جاء نتيجة شرح الدروس بطريقة نموذجية جاذبة ومناسبة لهذه الفئة من الطلبة، التي تحتاج إلى أساليب ممتعة تناسب صغر سنها.

وأضافت أنها أطلقت بالتعاون مع المعلمة ليلى الغسرة من مدرسة سند الابتدائية للبنين مشروع «آفاق» وهو عبارة عن حاضنة للقاءات تربوية وتعليمية شاملة، استفاد منها حتى الآن أكثر من 300 طالب وولي أمر من المدرستين، تعزيزاً للشراكة المجتمعية، ومساهمةً في تطوير مهارات القرن 21، ورفع مستوى الإنجاز الأكاديمي، حيث حاز المشروع إشادة واسعة، ودعوات لاستمراره وتطويره.

والجدير بالذكر أن قناة المعلمة عبر اليوتيوب متوفرة بعنوان (Teacher zainab).