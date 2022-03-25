زراعة 3,300 شتلة بمدينة لينة التاريخية في أسبوع “البيئة”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ الحدود الشمالية

أطلقت بلدية مدينة لينة التاريخية، التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية أمس, مبادرة تطوعية لإستزراع 3,300 شتلة من الأشجار المحلية تشمل “400 شتلة زيتون، 2000 ابو المكارم، 300 كف مريم، 300 الجهنمية، 200 تايكوما، 50 بونسيانا، 50 جاكارندا”، ضمن فعاليات أسبوع البيئة السعودي 2022 م تحت شعار “بيئتنا مسؤوليتنا”.

وأوضحت بلدية لينة ان المبادرة ‏تأتي ضمن مستهدفاتها في زيادة الغطاء النباتي والمحافظة على ‏البيئة، ورفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة ونشر الثقافة البيئية، وترسيخ أهداف جودة الحياة، وتعزيز المسؤولية المجتمعية للمحافظة على البيئة.