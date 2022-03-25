“تنمية رفحاء ” تستضيف معمل تعريف المنظمات غير الربحية بالحلول الرقمية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الحدود الشمالية

استضافت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية برفحاء بمقرها أمس جولة معمل التحول التقني بمنطقة الحدود الشماليةبالشراكة مع شركة التحول التقني .

وأوضحت اللجنة ان المعمل يهدف إلى إرشاد المنظمات غير الربحية بالمنطقة تقنيًا ومنحهم أفضل الحلول والخدماتالرقمية المبتكرة بواسطة خبراء مختصين في تطوير القطاع غير الربحي تقنيًا .

حيت يتعرف فيه العاملين في المنظمات على الحلول الرقمية المخصصة للمنظمات والمقدمة من متحر التحول التقني،وأبرزها: “منصة إدارة المنح، ومنصة إدارة التعليم Webinar، ومنصة إدارة التدريب، ومنصة إدارة الفعاليات، ومنصةإدارة الاستشارات، ومنصة تك لإنشاء المواقع الإلكترونية، وكذلك حلول شركة Microsoft و techsoup”.

يذكر أن التحول التقني استكملت جولاتها التقنية في معمل التحول التقني بنسخته الثانية بدءًا من منطقة تبوك ومنثم الجوف مرورًا بمنطقة الحدود الشمالية وتتوقف جولاتها في منطقة حائل.