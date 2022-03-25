محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ الحدود الشمالية
شاركت جمعية رؤوم لرعاية الأيتام بمحافظة رفحاء ،بمنطقة الحدود الشمالية في الدورة التدريبية “شفرة الأثر” التينفذها برنامج “سند محمد بن سلمان”??بهدف تمكين العاملين بقطاع العمل الخيري بأحدث الطرق والأساليب لقياس أثرالعطاء،ودعماً للجمعيات الخيرية في المملكة.
وتأتي دورة “شفرة الأثر”من برنامج سند محمد بن سلمان لتعزيز القدرات في قياس أثر العطاء عبر:منهجيات قياس أثرالعطاء ،ووسائل التحقق من وصول العطاء للمستفيدين،وقياس العوائد الناتجة عن العطاء في المجتمع،وتحليلالبيانات وتحديد احتياجات المستفيدين،وطرق التأكد من تأثير العطاء في تغيير حياة المستفيدين،وأساليب قياس تأثيرالبرامج الخيرية في المجتمع،وبتمكينها بأحدث الأدوات والأساليب العلمية في إطار الاحتياجات،وسلسلةالنتائج،ومصفوفة التمركز الاستراتيجي،والنماذج الأولية،ومصفوفة الأولويات.
كانت هذه تفاصيل خبر جمعية رؤوم لرعاية الأيتام برفحاء تشارك في دورة “شفرة الأثر” من برنامج “سند محمد بن سلمان” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.