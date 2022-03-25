جمعية رؤوم لرعاية الأيتام برفحاء تشارك في دورة “شفرة الأثر” من برنامج “سند محمد بن سلمان”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ الحدود الشمالية

شاركت جمعية رؤوم لرعاية الأيتام بمحافظة رفحاء ،بمنطقة الحدود الشمالية في الدورة التدريبية “شفرة الأثر” التينفذها برنامج “سند محمد بن سلمان”??بهدف تمكين العاملين بقطاع العمل الخيري بأحدث الطرق والأساليب لقياس أثرالعطاء،ودعماً للجمعيات الخيرية في المملكة.

وتأتي دورة “شفرة الأثر”من برنامج سند محمد بن سلمان لتعزيز القدرات في قياس أثر العطاء عبر:منهجيات قياس أثرالعطاء ،ووسائل التحقق من وصول العطاء للمستفيدين،وقياس العوائد الناتجة عن العطاء في المجتمع،وتحليلالبيانات وتحديد احتياجات المستفيدين،وطرق التأكد من تأثير العطاء في تغيير حياة المستفيدين،وأساليب قياس تأثيرالبرامج الخيرية في المجتمع،وبتمكينها بأحدث الأدوات والأساليب العلمية في إطار الاحتياجات،وسلسلةالنتائج،ومصفوفة التمركز الاستراتيجي،والنماذج الأولية،ومصفوفة الأولويات.