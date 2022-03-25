منصة أكاديميون الثقافية بالمدينة المنورة تنظم لقاء “الذكاء الاصطناعي في التعليم”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة
نظمت منصة أكاديميون الثقافية بالمدينة المنورة لقاء بعنوان ” الذكاء الاصطناعي في التعليم ” وذلك عبر الاتصال المرئي .
وتناول اللقاء التعريف بماهية مصطلح الذكاء الاصطناعي الذي يتكون من مقطعين رئيسين هما الذكاء الذي يعبر عن القدرة على الفهم والاصطناعي الذي يأتي بمعنى الشيء الغير طبيعي أي ما اصطنعه البشر فعند جمع المقطعين معًا يظهر لنا الذكاء الاصطناعي الذي يمكن تعريفه بأنه قدرة معرفية على التعلم من التجربة ومحاكاة العقل البشري ليستطيع التفكير بمثل عقل البشر .
وللذكاء الاصطناعي عدة مصطلحات متعددة تتعلق بالتعلم الآلي أو تعلم الآلة والتعلم العميق وكذلك استخدامات في الطب والزراعة والمواصلات وأيضا في التعليم الذي له فوائده كثيرة في هذا المجال مما سهّل العملية التعليمية من خلال الوصول إلى أكثر المعلومات بأقل جهد وتكلفة .
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