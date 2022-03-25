الهئية الملكية بينبع تستقبل وفدا من شركات الحكومة الماليزية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة

استقبلت مؤخرا الهيئة الملكية بينبع وفدا من كبرى شركات إنتاج الزيت النباتي بالحكومة الماليزية حيث التقى الوفد بالمسؤولين بقطاع تطوير الاستثمار بالهيئة الملكية بينبع، واستمعوا إلى شرح مفصل عن ما تتميز به مدينة ينبع الصناعية من بيئة استثمارية مناسبة وخصبة للاستثمار، بالإضافة إلى أهم المشاريع وأبرز الشركات الموجودة وأنواع الصناعات التي تحتضنها مدينة ينبع الصناعية.

واطلع الوفد على عرض تعريفي لاستعراض أبرز عوامل النجاح في مشاريع الهيئة الملكية في مدينة ينبع الصناعية، كأهمية الموقع، والمنطقة الجغرافية، وتنوع الصناعات الموجودة فيها، والبنية التحتية المتميزة والرائدة، وتوزيع الأحياء السكانية بالمدينة، إضافة إلى جولة ميدانية للتعريف بمدينة ينبع الصناعية عن كثب.. وفي ختام الزيارة أبدى الوفد إعجابهم بمنجزات مدينة ينبع الصناعية.