ولي العهد يُعزي ملك البحرين في وفاة الشيخة / شيخة بنت سلمان بن حمد آل خليفة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في وفاة الشيخة / شيخة بنت سلمان بن حمد آل خليفة ـ رحمها الله ـ.

وقال سمو ولي العهد : ” تلقيت نبأ وفاة الشيخة شيخة بنت سلمان بن حمد آل خليفة ـ رحمها الله ـ وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مُجيب”.