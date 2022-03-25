جامعة طيبة بالمدينة المنورة تشارك في فعاليات ملتقى التمريض الخليجي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة شاركت جامعة طيبة بالمدينة المنورة ممثلة بكلية التمريض في فعاليات ملتقى التمريض الخليجي ” هاكاثون التمريض الأول ” المقام بجامعة الملك سعود بالرياض خلال الفترة من 22 – 24 مارس 2022م . وتضمنت مشاركة طلاب كلية التمريض في الهاكاثون بمسابقة في ” المحاكاة ” عبر ثلاثة مراحل اختبارية ( التمريضية – تصحيح الأخطاء – ترتيب الأولويات ) ، أما مسابقة ” وعي ” فقدم من خلاله الطلاب عرضا مرئيا عن المفاهيم الخاطئة في مهنة التمريض ، فيما تضمنت مسابقة ” مبتكر ” تقديم فكرة مبتكرة تصحيحية عن المشكلات في مجال التمريض .

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