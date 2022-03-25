الصين تطالب أميركا بالاعتذار عما ألحقته بالدول الأخرى من أضرار

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_أ ف ب

طالبت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون ينغ واشنطن و حلف شمال الأطلسي”الناتو” وقبل تعليم الأخلاقيات للآخرين، بالاعتذار عن الأضرار التي ألحقاها بالدول، بما فيها يوغوسلافيا السابقة قبل 23 عاما.

وكتبت هوا تشون ينج تغريدة على “تويتر” نقلتها وكالة نوفوستي الروسية اليوم : “قبل 23 عاما في 24 مارس عام 1999، هاجم الناتو يوغوسلافيا السابقة، وأطلق حوالي 2300 صاروخ، وأكثر من 14 ألف قذيفة، بما في ذلك قذائف عنقودية وقذائف اليورانيوم”، وأضافت أن “أكثر من ألفي مدني قتلوا وأصيب الآلاف وفقد أكثر من 200 ألف منازلهم نتيجة ضربات الناتو هناك”.

وتابعت: “الولايات المتحدة والناتو ليسا في وضع يسمح لهما بالحكم على المبادئ الأخلاقية لأي دولة قبل أن يعتذرا ويعوضا الضرر والمعاناة لشعوب يوغوسلافيا والعراق وسوريا وأفغانستان”.