قديروف يتراجع عن سيطرة قواته على مبنى بلدية ماريوبول

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
أكّد زعيم جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف أن قواته سيطرت على مبنى بلدية ماريوبول، المدينة الكبيرة في جنوب شرق أوكرانيا والتي يحاصرها الجيش الروسي، في إعلان سرعان ما تراجع عنه بنشره مقطع فيديو يبيّن بوضوح أنّ المبنى الذي سقط بعيد جداً عن مركز المدينة.
وقال قديروف عبر تطبيق تلغرام إن “الرجال أفادوا عبر الراديو أنهم حرروا مبنى إدارة ماريوبول ورفعوا علمنا هناك”، مؤكدا أن القوات الأوكرانية “تخلت عن مواقعها”.
وأضاف أنّ وحدات روسية أخرى تتقدم بشكل موازٍ في هذه المدينة الساحلية الذي سبب قصفها دمارا واسعا. وقال “إن شاء الله ماريوبول سيتم تطهيرها بالكامل قريبا”.
لكن في مقطع فيديو نشره لاحقاً قال قديروف إنّ القوات الروسية “طهّرت بالكامل الأحياء السكنية في الشطر الشرقي للمدينة”.
وظهر في الفيديو مجموعة من العسكريين وهم يرفعون على مبنى متضرّر علماً عليه صورة قديروف.
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وكتب قديروف تعليقاً على الفيديو إنّ “الجنود رفعوا علماً على مبنى النائب العام في مقاطعة ليفوبيريجني التي تم تحريرها”.
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